Минобороны запустило онлайн-курсы для военных: что известно (видео)

Улучшать знания по военному делу теперь можно на передовой – онлайн.

Министерство обороны запускает онлайн-обучение по военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+ ".

Об этом сообщил глава МОУ Рустем Умеров в Facebook

"В приложении "Армия+" теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях", – отметил он.

Министр также сообщил, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны такие курсы — "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы".

Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля следует тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен.

Умеров добавил, что минобороны уже работает над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель – обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знание – это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", – отметил он.

Напомним, мобильное приложение "Армия+" заработало в начале августа 2024 года. Одна из первых функций, которую ввели, чтобы облегчить военным жизнь – возможность отправлять командирам электронные рапорты.

Тем временем в ТЦК напомнили особенности проверки военно-учетных документов.

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