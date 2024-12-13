Минобразования хочет вернуть в Украину не менее 100 тысяч иностранных студентов

В Украине сеть учреждений высшего образования была построена для значительно большего количества людей, чем сегодня, отметил Михаил Винницкий.

Министерство образования и науки ставит своей целью в самое короткое время после завершения войны вернуть в Украину минимум 100 тысяч иностранных студентов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Украинскому радио".

Винницкий напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украине обучались 73 тысячи иностранных студентов, в основном из Индии, Северной Африки, так называемого Глобального Юга, стран постсоветского пространства и т.д. Подавляющее большинство из них — около 68 тысяч — получали медицинское образование.

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"Нам нужно этих студентов вернуть и нужно наращивать эти цифры. Мы задались целью, я могу это объявить, что в ближайшее время, после завершения войны, нам нужно вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов", — заявил замминистра.

В то же время, по его словам, ставится целью, что большая часть этих студентов должны учиться на украинском языке.

"На самом деле, английский важен для некоторых профессий, но если вы едете учиться в Германию, то должны знать немецкий. Если вы едете учиться в Англию, то знаете английский. В Чехию — чешский. Почему мы должны требовать другое?" — заявил чиновник.

Винницкий отметил, что стоимость пребывания студента в Украине вместе с общежитием, с оплатой обучения и т.д. составляет примерно 10 тысяч евро в год. "Это миллиард евро ежегодно в нашу экономику. Наше образование конкурентоспособно, мы имеем возможности это сделать. Нам нужно вкладывать сейчас в инфраструктуру для того, чтобы оно было привлекательным. И мы имеем возможности создать такой экономический драйвер этой сетью заведений высшего образования, которая на сегодняшний день день у нас есть", — подчеркнул замминистра.

Комментируя реформу высшего образования, он уточнил, что на сегодняшний день в системе Министерства образования есть 121 заведение высшего образования, и это количество планируется сократить в перспективе до 100 за счет объединения вузов. Это не значит, что если мы будем иметь 101 заведение, то мы провалили реформу, а если 99, то будет все хорошо. Абсолютно не об этом речь. Мы делаем сегодня определенный анализ по областям относительно демографической. ситуации, касающиеся успешных центров образования", — отметил он.

Винницкий подчеркнул, что в Украине сеть учреждений высшего образования была построена для значительно большего количества людей, чем сегодня.

"Если взять цифры по стране, то у нас 15 лет назад было более 600 тысяч выпускников школ ежегодно. В этом году у нас едва 300 тысяч. Из них поступает в вузы примерно 250-270 тысяч. Я к тому, что наша сеть заведений высшего образования была построена и существоваао для значительно большего количества людей, чем мы сегодня имеем. И вопрос не только в том, что люди выезжают, оккупация и тому подобное. Вопрос в том, что просто меньше детей рождается", — отметил замминистра.

Винницкий уточнил, что в каждый университет, который сейчас проходит процесс объединения, инвестируется 1,5 млн долларов в научное учебное оборудование. И хотя в целом реформа идет медленно, за последний год МОН провело уже восемь таких объединений.

"За последний год нам удалось провести восемь (вскоре будет девять) таких объединений. Это рекордное количество", — подчеркнул он.

По убеждению замминистра, в первую очередь выиграют студенты, потому что в большем университете есть больший выбор курсов.

"И здесь очень важно говорить о содержании образования. Содержание образования формируется тогда, когда у студента есть выбор предмета. Когда он может, например, для одного предмета выбирать двух преподавателей, потому что тогда лучший преподаватель будет иметь больше студентов, и таким образом мы будем улучшать качество образования", — подчеркнул Винницкий.

Напомним, заместитель министра Винницкий предлагает повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены.

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