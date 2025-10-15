Минобразования назвало предметы, где больше всего не хватает педагогов

Школьники

В Украине в школах продолжает ощущаться острый дефицит педагогов, особенно по предметам, которые являются ключевыми для современного образования.

Об этом говорится в материале The Page.

По данным Министерства образования и науки Украины, в 2024-2025 учебном году учреждения общего среднего образования больше всего нуждались в учителях английского языка, информатики и математики.

Ведомство сообщило, что сбор данных за новый учебный год еще продолжается, однако уже предоставленные результаты показывают стабильную тенденцию нехватки специалистов по точным и языковым дисциплинам.

Так, больше всего вакансий оставалось незаполненными среди педагогов английского языка — более 267 ставок, информатики — около 149, и математики — более 130. Также ощутимый дефицит наблюдался среди учителей украинского языка и литературы, физической культуры, истории и физики.

Образовательные эксперты объясняют нехватку кадров низким уровнем оплаты труда, перегрузкой учителей и оттоком молодых специалистов в частный сектор.

В МОН отмечают, что сейчас рассматривают возможность введения дополнительных стимулов для педагогов, в частности повышение зарплат и программ поддержки молодых учителей, чтобы уменьшить кадровый дефицит в школах.

