Минобразования призывает перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля

Министр образования Шкарлет, как превентивная мера перед годовщиной начала войны России против Украины, предлагает учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Министр образования Сергей Шкарлет обратился к военным администрациям и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля, перед годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, из-за угрозы массированных ракетных ударов.

Об этом он написал в Telegram.

"В целях безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 до 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 – разрушены до основания. От рук оккупантов погиб 461 ребенок, 926 получили ранения.

Напомним, в Минобразования рассказали, как в условиях войны планируют проводить вступительную кампанию-2023.

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