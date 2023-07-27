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Минометы и гранатометы: из какого оружия враг обстреливает Сумщину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Минометы и гранатометы: из какого оружия враг обстреливает Сумщину

Враг не прекращает обстреливать Сумщину / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 26 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 96 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстреляно 10 населенных пунктов в шести территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской, Зноб-Новгородской.

  • Белопольская громада: гранатомет (15 взрывов), миномет (16 взрывов).
  • Новослободская громада: минометный обстрел (16 взрывов).
  • Краснопольская громада: минометный обстрел (19 взрывов).
  • Великописаревская громада: гранатомет (7 взрывов).
  • Эсманская громада: гранатомет (10 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (15 взрывов).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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Дата публикации
Просмотры
891
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