Минреинтеграции обновило перечень, согласно которому внутренние переселенцы будут получать выплаты

Перечень находится в зоне боев и оккупированных ОТГ по состоянию на 27 апреля.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 27 апреля текущего года.

"Сегодня приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты. Напоминаем, перечень не является фиксированным документом – он регулярно обновляется", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, по состоянию на 27 апреля в Донецкой области таких общин 66 (то есть все), в Запорожской области – 49, в Луганской области – 37 (все), в Николаевской области – 4, в Одесской области – 1, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – 2, в Херсонской области – 49 общин.

Напомним, вчера, 27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной и Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 88 человек.

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