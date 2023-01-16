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Минреинтеграции опубликовало перечень документов для сопровождения человека с инвалидностью за границу

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Минреинтеграции опубликовало перечень документов для сопровождения человека с инвалидностью за границу

Во время военного положения право выезда за границу имеют лица с I или II группами инвалидности.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об условиях выезда за границу лица, сопровождающего человека с инвалидностью.

В сообщении говорится, что для сопровождения за границу человека с инвалидностью должны быть при себе документы, подтверждающие:

  • родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • инвалидность лица (пенсионное удостоверение или справка о группе и причине инвалидности);
  • совместное проживание (выписка о месте регистрации);
  • осуществление ухода за лицом с инвалидностью (удостоверение о получении компенсации).

В Минреинтеграции напомнили, что право на выезд за границу во время военного положения имеют лица с I или II группами инвалидности.

Напомним, мужчинам в возрасте 18-60 лет во время военного положения запрещено выезжать за границу. Но есть исключение. Кто из мужчин может пересекать границу Украины и по каким основаниям, ранее сообщила Госпогранслужба Украины.

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Дата публикации
Просмотры
687
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