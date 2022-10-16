Минус 1 вертолет и 7 объектов ПВО и 8 позиций ЗРК: ВСУ нанесли точные удары по районам сосредоточения вражеского оружия и техники

Украинские пилоты нанесли более 30 ударов по местам сосредоточения техники оккупантов.

За прошедшие сутки украинские пилоты, артиллеристы и зенитчики изрядно потрепали позиции оккупантов, лишив их техники.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили вражеские атаки в районах Торского и Спорного на Краматорском направлении. Также украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе Берестового, Соледара и Бахмута, Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага". говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и военной техники, 1 боеприпас, 7 объектов ПВО и другие военные цели.

Напомним, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали в Херсонской области во вражеский вертолет, который летел бомбить позиции украинских защитников.