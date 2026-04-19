Минус $100 млн ежедневно: "Мадяр" раскрыл колоссальные потери РФ от ударов по нефтебазам

Роберт Бровди

Реклама

В результате ударов по нефтяной инфраструктуре Россия ежедневно теряет около 100 млн долларов дохода.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в Telegram.

По словам Бровди, серия атак на объекты нефтяной логистики привела к существенному сокращению экспорта. Он отметил, что потери доходов от нефти составляют примерно 100 млн долларов в сутки.

Реклама

Удары по ключевым маршрутам

Как отмечено в сообщении, под удары попали объекты на маршруте Приморск — Усть-Луга — Шесхарис в Новороссийск — Туапсе.

В результате суточные объемы отгрузки нефти сократились примерно на 880 тыс. баррелей.

При текущей стоимости нефти марки Urals на уровне около 114 долларов за баррель это соответствует значительным финансовым потерям.

Масштабы сокращения поставок

По оценке, речь идет примерно о 120 тыс. тонн нефти в сутки или около 2000 железнодорожных цистерн. Эти показатели отражают масштаб влияния атак на нефтяную инфраструктуру.

Реклама

Кто участвовал в операции

Бровди отметил, что удары наносили силами разных подразделений, включая Силами беспилотных систем, СБУ, ССО и ГУР, а также другими элементами системы глубинного поражения.

Командующий СБС также обратил внимание на сообщения о перераспределении потоков нефти внутри России, в частности, перенаправление поставок в порт Туапсе. При этом атаки по этим объектам продолжаются, что влияет на стабильность логистики.

По словам «Мадяра», влияние на нефтяную инфраструктуру направлено на дальнейшее снижение доходов РФ от экспорта энергоресурсов.

Напомним, Силы обороны Украины совершили серию масштабных ударов по логистике агрессора на оккупированных территориях и внутри РФ. Под огнем оказались стратегические нефтебазы, склады с боеприпасами и центры управления дронами.