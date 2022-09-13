Минус 17 ракет, самолет и 350 оккупантов: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

За минувшие сутки ВСУ "вывели из строя" навсегда 350 захватчиков.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 53300 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2175 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 165 (+3) ед,

самолетов – 244 (+1) ед,

вертолетов – 213 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),

крылатые ракеты ‒ 233 (+17),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3469 (+6) ед,

специальная техника – 117 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Напомним, оккупанты так дали деру с поля боя, что "забыли" и танки, и БМП, и беспилотники.

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