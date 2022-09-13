Минус 17 ракет, самолет и 350 оккупантов: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

Российские оккупанты продолжают удобрять украинский чернозем.
За минувшие сутки ВСУ "вывели из строя" навсегда 350 захватчиков.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Так, боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53300 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2175 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 165 (+3) ед,
- самолетов – 244 (+1) ед,
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 233 (+17),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3469 (+6) ед,
- специальная техника – 117 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.
Напомним, оккупанты так дали деру с поля боя, что "забыли" и танки, и БМП, и беспилотники.
Читайте также: