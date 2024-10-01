Минус 19 единиц техники: ВСУ отразили массированную атаку армии РФ на Кураховском направлении (видео)

На Кураховском направлении ВСУ отразили мощную атаку противника. Уничтожены 19 единиц техники.

Об этом пишет 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

ВСУ отразили массированную атаку армии РФ на Кураховском направлении

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Оккупанты пытались прорвать линию обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка Донецкой области. Для этого они бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке 8 танков.

Благодаря слаженной боевой работе десантников удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами. В результате 23 солдата уничтожены, еще столько же ранены. Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить на заднюю.

Ранее мы писали о том, как солдат армии РФ решил напасть на FPV-дрон ВСУ. Это закончилось для него роковым.

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