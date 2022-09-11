Минус 2 самолета, вертолет, 2 пункта управления беспилотной авиации и несколько "опорников": авиация и артиллерия ВСУ отбожила оккупантов

В результате было уничтожено немало вражеской техники и живой силы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

За сутки, авиация ВСУ нанесла 23 удара по оккупантам, во время которых было уничтожено 4 зенитных ракетных комплекса, поражено 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-34), 1 вертолет Ка-52, 2 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету.

"В результате работы ракетных войск ВСУ и артиллерии за сутки поражены 2 пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них", — сообщили в Генштабе.

Напомним, из-за поражений на поле боя армия Российской Федерации массированно обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта. Российские оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

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