Украина
329
1 мин

Минус 20 и лед на дорогах: синоптик предупредила о сложной погоде в выходные

В субботу и воскресенье в Украине будет достаточно холодно. Осадки практически прекратятся.

Анастасия Павленко
Зима продолжает свирепствовать

Зима продолжает свирепствовать / © pexels.com

В ближайшие выходные — 17-18 января — в Украине без существенных осадков. На дорогах повсюду гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха без особых изменений: ночью –10-16 градусов, на севере –15-22, в течение дня –9-15 градусов. На Закарпатье и на крайнем юге -2-5 градусов. В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений», — уточнила она.

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15-18, днем -10-12 градусов. Без существенных осадков. Гололедица.

«В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января», — добавила Диденко.

Напомним, синоптик сообщил, что до конца января 2026 продлятся морозы. В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.

