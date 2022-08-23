Минус 23 оккупанта: ВСУ уничтожили вражеские командные пункты в Чернобаевке и Нововоскресенском

Благодаря работе ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ оккупанты потеряли два командных пункта и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331-го парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном", – говорится в сообщении.

Подтверждены потери врага в количестве 23 оккупанта, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Мелитополя в районе улиц Украинская и Герцена ночью.