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Минус 250 оккупантов и вражеская техника: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине в сутки

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Минус 250 оккупантов и вражеская техника: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине в сутки

Фото: Associated Press

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины.

За прошедшие сутки больше всего оккупантов ликвидировано на Донецком направлении.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1942 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1050 (+5) ед,
  • РСЗО — 274 (+0) ед,
  • средства ПВО — 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3171 (+6) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.

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