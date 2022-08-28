Минус 250 оккупантов и вражеская техника: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине в сутки

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины.
За прошедшие сутки больше всего оккупантов ликвидировано на Донецком направлении.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
- личного состава — около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1942 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1050 (+5) ед,
- РСЗО — 274 (+0) ед,
- средства ПВО — 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3171 (+6) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.
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