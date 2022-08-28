Минус 250 оккупантов и вражеская техника: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине в сутки

За прошедшие сутки больше всего оккупантов ликвидировано на Донецком направлении.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

личного состава — около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1942 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1050 (+5) ед,

РСЗО — 274 (+0) ед,

средства ПВО — 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3171 (+6) ед,

специальная техника – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.

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