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Минус 30 тысяч окупантов: Зеленский раскрыл главный план ВСУ до конца августа
До конца августа украинские защитники смогут ликвидировать не менее 30 тысяч российских окупантов.
Украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донбасса и максимальном истощении российских оккупационных сил. По подсчетам руководства государства, только за этот месяц армия РФ потеряет десятки тысяч своих солдат.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 августа.
Ситуация на фронте и потери врага
Глава государства рассказал, что провел подробный доклад с участием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого. Главной темой обсуждения стала ситуация на линии столкновения и планирования дальнейших оборонных действий.
По результатам этой встречи, военно-политическое руководство определило необходимые шаги и дополнительные средства, которые помогут существенно усилить украинские позиции на Славянском и Константиновском направлениях. В то же время, президент высоко оценил ежедневную тяжелую работу защитников.
«Я хочу поблагодарить всех наших подразделений, которые уничтожают оккупанта, противодействуют российским штурмам, российской „просочке“. Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет не менее 30 тысяч уничтоженных оккупантов», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Обеспечение армии и технологическое преимущество
Кроме непосредственно боевых действий ключевым вопросом остается финансирование и технологическое обеспечение войска. Президент подробно обсудил с министром обороны Облаком неотложные потребности армии в дронах и других современных средствах, позволяющих эффективно противодействовать врагу.
Сейчас перед правительством стоит серьезный вызов поиска дополнительных финансов для закрытия дефицита оборонного бюджета, ведь в первом полугодии расходы были очень значительными. Для решения этой проблемы украинские власти планируют активно работать с парламентариями и международными партнерами.
«Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и дальше расти. И только так. Благодаря всем решениям от прошлой осени мы смогли зимой, смогли весной этого года перейти к более технологической обороне», — подытожил глава государства.
Напомним, Минобороны Украины анонсировало зимние удары по РФ. В загадочном обращении агрессора предупредили, что "В холод птицы летят в горящие края" .