Минус 30 тысяч окупантов: Зеленский раскрыл главный план ВСУ до конца августа

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донбасса и максимальном истощении российских оккупационных сил. По подсчетам руководства государства, только за этот месяц армия РФ потеряет десятки тысяч своих солдат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 августа.

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Ситуация на фронте и потери врага

Глава государства рассказал, что провел подробный доклад с участием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого. Главной темой обсуждения стала ситуация на линии столкновения и планирования дальнейших оборонных действий.

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По результатам этой встречи, военно-политическое руководство определило необходимые шаги и дополнительные средства, которые помогут существенно усилить украинские позиции на Славянском и Константиновском направлениях. В то же время, президент высоко оценил ежедневную тяжелую работу защитников.

«Я хочу поблагодарить всех наших подразделений, которые уничтожают оккупанта, противодействуют российским штурмам, российской „просочке“. Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет не менее 30 тысяч уничтоженных оккупантов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Обеспечение армии и технологическое преимущество

Кроме непосредственно боевых действий ключевым вопросом остается финансирование и технологическое обеспечение войска. Президент подробно обсудил с министром обороны Облаком неотложные потребности армии в дронах и других современных средствах, позволяющих эффективно противодействовать врагу.

Сейчас перед правительством стоит серьезный вызов поиска дополнительных финансов для закрытия дефицита оборонного бюджета, ведь в первом полугодии расходы были очень значительными. Для решения этой проблемы украинские власти планируют активно работать с парламентариями и международными партнерами.

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«Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и дальше расти. И только так. Благодаря всем решениям от прошлой осени мы смогли зимой, смогли весной этого года перейти к более технологической обороне», — подытожил глава государства.

Напомним, Минобороны Украины анонсировало зимние удары по РФ. В загадочном обращении агрессора предупредили, что "В холод птицы летят в горящие края" .

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