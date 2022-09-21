Минус 300 оккупантов, самолет и 7 БпЛА: в Генштабе озвучили обновленные потери россиян за сутки

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
За прошедшие сутки ВСУ "закобзонили" около 300 оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 55110 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2227 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4748 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
- РСЗО – 318 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 253 (+1) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 239 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3610 (+23) ед,
- специальная техника – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Напомним, что российские оккупанты направили 2 ударные дроны на Очаков. ВСУ один избили.
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