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Минус 300 оккупантов, самолет и 7 БпЛА: в Генштабе озвучили обновленные потери россиян за сутки

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Минус 300 оккупантов, самолет и 7 БпЛА: в Генштабе озвучили обновленные потери россиян за сутки

Фото: Associated Press

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

За прошедшие сутки ВСУ "закобзонили" около 300 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 55110 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2227 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4748 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
  • РСЗО – 318 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 253 (+1) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 239 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3610 (+23) ед,
  • специальная техника – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, что российские оккупанты направили 2 ударные дроны на Очаков. ВСУ один избили.

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