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Минус 300 россиян в сутки и 65 тысяч в целом: в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины

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Минус 300 россиян в сутки и 65 тысяч в целом: в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Больше всего российским оккупантам досталось от ВСУ на Криворожском и Бахмутском направлениях.

ВСУ за прошедшие сутки причислили к "хорошим" россиянам 300 оккупантов. Общее количество потерь ВС РФ в Украине составило 65 тысяч человек.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2529 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,
  • РСЗО – 365 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
  • крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8) ед,
  • специальная техника – 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что Силы обороны изрядно потрепали российских оккупантов в Запорожской области. В результате точечных ударов артиллерии в селе Марфополь уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В городе Пологи – до 30 раненых оккупантов.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
816
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