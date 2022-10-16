Минус 300 россиян в сутки и 65 тысяч в целом: в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины

Больше всего российским оккупантам досталось от ВСУ на Криворожском и Бахмутском направлениях.

ВСУ за прошедшие сутки причислили к "хорошим" россиянам 300 оккупантов. Общее количество потерь ВС РФ в Украине составило 65 тысяч человек.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

РСЗО – 365 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

крылатые ракеты ‒ 316 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8) ед,

специальная техника – 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что Силы обороны изрядно потрепали российских оккупантов в Запорожской области. В результате точечных ударов артиллерии в селе Марфополь уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В городе Пологи – до 30 раненых оккупантов.

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