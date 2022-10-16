Минус 300 россиян в сутки и 65 тысяч в целом: в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины

Больше всего российским оккупантам досталось от ВСУ на Криворожском и Бахмутском направлениях.
ВСУ за прошедшие сутки причислили к "хорошим" россиянам 300 оккупантов. Общее количество потерь ВС РФ в Украине составило 65 тысяч человек.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2529 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,
- РСЗО – 365 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
- крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8) ед,
- специальная техника – 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, что Силы обороны изрядно потрепали российских оккупантов в Запорожской области. В результате точечных ударов артиллерии в селе Марфополь уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В городе Пологи – до 30 раненых оккупантов.
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