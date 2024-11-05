Минус 4 БМП и 13 штурмовиков: украинские бойцы ударили по врагу на Северском направлении (видео)

Противнику наши воины шансов не оставили.

ВСУ на Северском направлении отразили вражеский штурм и заставили кафиров отойти. В результате ликвидированы 13 российских штурмовиков и 4 вражеских БМП.

Об этом пишет "Луганский пограничный отряд – Бригада Месть".

Украинские пограничники из бригады "Месть" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подловили вражескую технику на открытой местности. Вражеские силы, шедшие на штурм украинских позиций, полностью разбиты.

"FPV-дроны "Эдельвейса" подвели несколько боевых машин пехоты, а дальше с помощью сбросов операторов БПЛА "Мести" началось уничтожение вражеской пехоты, которая пыталась сбежать или спрятаться. В результате неудачной атаки враг потерял 4 БМП и 13 штурмовиков", — подытожили в. .

Напомним, по состоянию на утро 5 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 701 650 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1260 военных.

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