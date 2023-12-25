Минус 4 российских самолета Су-34: какие последствия это будет иметь для Украины и РФ

Наши бойцы противовоздушной обороны продолжают ограждать украинское небо от российского железа
Так, в течение 23-24 декабря силы ПВО Украины сбили 4 российских самолета Су-34. Это ощутимый удар по врагу.
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.
Несколько простых фактов
Как отмечают в центре, Су-34 – один из самых современных истребителей-бомбардировщиков РФ. Количество и способности производства этих машин ограничены.
"Одновременная потеря 4 единиц – ощутимый удар по боевому потенциалу агрессора", – уверяют аналитики.
Как известно, атаки российских самолетов наносят серьезный ущерб на фронте и ущерб в тылу. Так что ликвидация вражеской авиации позволит сохранить множество жизней наших военных и гражданских.
"В этот раз силы ПВО превзошли рекорд по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР-1 над брянской областью в мае этого года", — подчеркнули в Центре.
Кроме того, в очередной раз свою эффективность доказал ЗРК Patriot. И не секрет, что для приближения победы Украины и сохранения жизни людей нам нужно больше этих систем.
"Ожидаемая передача Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных враждебных целей", – подытожили специалисты.
Ранее эксперт объяснил, критические ли для врага потери 4-х самолетов.
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