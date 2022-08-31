Минус 4 склада, 3 РСЗО и более 100 оккупантов: украинские пилоты "покошмарили" россиян на Южном направлении

На Южном направлении за прошедшие сутки хорошо поработала украинская авиация.

Пилоты ВСУ проманжили россиян, уничтожив их технику и личный состав.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска "отминусовано":

117 рашистов,

свыше 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С",

18 единиц автобронетехники

4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах", — говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов, с десяток танков, вертолет и несколько артиллерийских систем.

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