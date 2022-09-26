Минус 4 вертолета, 1 самолет и 500 оккупантов: в Генштабе назвали потери РФ в Украине за 25 сентября

Прошедшие сутки были "урожайными" для украинских защитников.

Им удалось сбить 4 вражеских самолета и отправить к праротцам пол тысячи оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 57200 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 2290 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4857 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1369 (+1) ед,

РСЗО – 330 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 172 (+1) ед,

самолетов – 260 (+1) ед,

вертолетов – 224 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),

крылатые ракеты/cruise missiles ‒ 241 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3711 (+10) ед,

специальная техника – 131 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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