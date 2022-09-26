Минус 4 вертолета, 1 самолет и 500 оккупантов: в Генштабе назвали потери РФ в Украине за 25 сентября

Прошедшие сутки были "урожайными" для украинских защитников.
Им удалось сбить 4 вражеских самолета и отправить к праротцам пол тысячи оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 57200 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2290 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4857 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1369 (+1) ед,
- РСЗО – 330 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 172 (+1) ед,
- самолетов – 260 (+1) ед,
- вертолетов – 224 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),
- крылатые ракеты/cruise missiles ‒ 241 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3711 (+10) ед,
- специальная техника – 131 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Напомним, ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.