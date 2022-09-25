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Минус 400 оккупантов, 13 танков и 4 самолета: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине

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Минус 400 оккупантов, 13 танков и 4 самолета: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Больше российским оккупантам досталось от Сил обороны на Краматорском и Донецком направлениях.

За минувшие сутки ВСУ "закобзонили" около 400 россиян.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 56700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2275 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4832 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1368 (+7) ед,
  • РСЗО – 328 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 171 (+1) ед,
  • самолетов – 259 (+4) ед,
  • вертолетов – 220 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 241 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3701 (+20) ед,
  • специальная техника – 130 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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