Минус 400 оккупантов, 13 танков и 4 самолета: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине

Больше российским оккупантам досталось от Сил обороны на Краматорском и Донецком направлениях.
За минувшие сутки ВСУ "закобзонили" около 400 россиян.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 56700 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2275 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4832 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1368 (+7) ед,
- РСЗО – 328 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 171 (+1) ед,
- самолетов – 259 (+4) ед,
- вертолетов – 220 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 241 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3701 (+20) ед,
- специальная техника – 130 (+4).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.
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