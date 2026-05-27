Минус 5000 дронов для ВСУ: изменения в законе парализовали закупку наземных беспилотников

THeMIS беспилотный наземный БТР / Иллюстративный фото

Возврат 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС), вступивший в силу в январе 2026 года, стал серьезным ударом для обеспечения украинской армии и привел к огромному дефициту наземных роботизированных комплексов на передовой.

Об этом пишет Business Insider.

Абсурдная классификация и месяцы простоя

Как пояснил генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко, до недавнего времени наземные дроны (UGV) из-за юридической неурегулированности принадлежали к той же таможенной категории, что и обычные электромобили. Поскольку с 2018 года в Украине действовало освобождение электрокаров от налогов, у производителей беспилотников не было проблем. Однако срок действия этой льготы истек 1 января 2026, и военные закупщики внезапно обнаружили, что их бюджеты на дроны должны быть увеличены на 20%.

Это спровоцировало настоящий административный хаос, ведь обычно оружие и оборонное оборудование освобождаются от НДС автоматически. В результате многие производители остались без государственных контрактов на целых три месяца. Компаниям пришлось сокращать персонал, уменьшать мощности до трети прошлогодних, пытаться переклассифицировать дроны в «танки», а некоторым — выживать исключительно благодаря заказам от волонтерских фондов типа «Повернись живим».

Миллиардные потери и путь к решению проблемы

По подсчетам специалистов, если бы не этот налоговый коллапс, военные могли бы получить на 5000 дронов больше только за первые шесть месяцев года. В общей сложности Министерство обороны планирует закупить 25 тысяч наземных беспилотников в первом полугодии и в целом 50 тысяч до конца текущего года. Стоимость одного комплекса варьируется от 5 до 100 тысяч долларов, поэтому отмена налога позволила бы сэкономить от 8 до 10 миллиардов гривен (около 200 миллионов долларов), что является критически важной суммой для местной индустрии.

В настоящее время парламентарии пытаются оперативно исправить эту юридическую коллизию. Группа из 45 народных депутатов представила законопроект, который должен выделить боевые наземные работы в отдельную категорию товаров и официально освободить их от 20-процентного сбора. Впрочем, как отмечает Федирко, даже при быстром принятии закона понадобится еще не менее двух месяцев, чтобы производство и поставки смогли возобновиться в полном объеме и компенсировать фронту потерянное время.

