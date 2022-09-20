Минус 70% личного состава: ВСУ "забавовнили" базу оккупантов в Сватово

В Луганской области Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов.
За прошедшие сутки оккупантам, которые разместились в Сватово, было горячо.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"В районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что погибло 70% личного состава, находившегося на указанном объекте", — сообщили в Генштабе.
Также в районе населённого пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огненное поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.
Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.
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