Минус 76 единиц техники: ВСУ "насыпали" оккупантам в Донецкой и Луганской областях

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки ЗСУ отбили семь атак врага и изрядно "проредили" технику и личный состав оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено 30 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома