Минус 9 единиц: ВСУ показали уничтожение вражеской техники дронами (видео)

Россияне стягивали технику для наступления на юге, но украинские пилоты их выследили.

За один рабочий день бойцы ударного подразделения Булава из ОПБр им.Б Хмельницкого использовали дронов на 200 тысяч гривен и уничтожили вражескую технику на десятки миллионов. Наши пилоты профессионально превратили вражеские ангары в пепел.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на "Дикие шершни".

ВСУ показали уничтожение вражеской техники дронами

Как детализируется, в тот день пилоты "Булавы" уничтожили:

две установки С-60 на базе "ЗИЛ"

два танка Т-72

БМП-3

редкая боевая бронированная машина "Терминатор"

газель

два "Урала" с боекомплектом.

"Фантастика. Поддерживайте воинов!", – призвал Бутусов.

Ранее на Токмакском направлении ВСУ ликвидировали сводный отряд российских штурмовиков. Враг передвигался на броне БМП-1 и БМП-2. Успешно поработали операторы БПЛА "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады.

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