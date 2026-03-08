ТСН в социальных сетях

Украина
83
1 мин

Минус 930 окупантов в сутки: Генштаб обновил статистику демилитаризации РФ

ВСУ в сутки «приземлили» 2500 беспилотников, а ряды «двухсотых» пополнили еще 930 захватчиков.

Дмитрий Гулийчук
Потери РФ по состоянию на 8 марта

Потери РФ по состоянию на 8 марта / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 930 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Наибольший прирост потерь врага в сутки зафиксирован в сегменте беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских систем и автомобильной техники.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки

  • личного состава — около 1 273 290 (+930) человек

  • танков — 11 742 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 157 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 38 059 (+55) ед.

  • РСЗО — 1 673 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1322 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 164 416 (+2 558) ед.

  • крылатые ракеты — 4 403 (+19) ед.

  • корабли / катера — 30 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 82 101 (+289) ед.

  • специальная техника — 4 083 (+3) ед.

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее в ISW рассказали, что элитные войска РФ внезапно исчезли из Донбасса.

83
