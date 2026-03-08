- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Минус 930 окупантов в сутки: Генштаб обновил статистику демилитаризации РФ
ВСУ в сутки «приземлили» 2500 беспилотников, а ряды «двухсотых» пополнили еще 930 захватчиков.
За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 930 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Наибольший прирост потерь врага в сутки зафиксирован в сегменте беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских систем и автомобильной техники.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки
личного состава — около 1 273 290 (+930) человек
танков — 11 742 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 157 (+6) ед.
артиллерийских систем — 38 059 (+55) ед.
РСЗО — 1 673 (+3) ед.
средства ПВО — 1322 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 164 416 (+2 558) ед.
крылатые ракеты — 4 403 (+19) ед.
корабли / катера — 30 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 82 101 (+289) ед.
специальная техника — 4 083 (+3) ед.
Ранее в ISW рассказали, что элитные войска РФ внезапно исчезли из Донбасса.