Минус БМП: на Авдеевском направлении оккупанты подорвались на мине, а ВСУ добили их из дрона – видео

Россияне продолжают нести потери в технике и личном составе.
Так, вражеская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Личный состав отработали с помощью дрона.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Бойцы 53-й бригады ВСУ срочно выслали "помощь" и методично добили десант противника сбросом с дрона", – заметил он.
Ранее журналисты идентифицировали место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном. Об этом журналистам сообщили источники в Службе безопасности Украины.
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