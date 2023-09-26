Минус БМП: на Авдеевском направлении оккупанты подорвались на мине, а ВСУ добили их из дрона – видео

Россияне продолжают нести потери в технике и личном составе.

Так, вражеская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Личный состав отработали с помощью дрона.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Бойцы 53-й бригады ВСУ срочно выслали "помощь" и методично добили десант противника сбросом с дрона", – заметил он.

На Авдеевском направлении взорвалась вражеская БМП

Ранее журналисты идентифицировали место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном. Об этом журналистам сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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