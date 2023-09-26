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Минус БМП: на Авдеевском направлении оккупанты подорвались на мине, а ВСУ добили их из дрона – видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне продолжают нести потери в технике и личном составе.

Так, вражеская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Личный состав отработали с помощью дрона.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Бойцы 53-й бригады ВСУ срочно выслали "помощь" и методично добили десант противника сбросом с дрона", – заметил он.

На Авдеевском направлении взорвалась вражеская БМП

На Авдеевском направлении взорвалась вражеская БМП

Ранее журналисты идентифицировали место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном. Об этом журналистам сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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Дата публикации
Просмотры
320
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