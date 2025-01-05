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Минус БМП с вражеской пехотой: наши бойцы показали эффектные кадры из Покровского направления (видео)

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Минус БМП с вражеской пехотой: наши бойцы показали эффектные кадры из Покровского направления (видео)

Покровск на карте / Фото: Deepstatemap

Видеоролик действительно восхищает.

Бойцы Baltic Group 59 ОМБр продолжают уничтожать технику и позиции российских окупантов. В этот раз под удар попал автомобиль, который перевозил что-то слишком взрывоопасное.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали эффектные кадры по Покровскому направлению

Украинские бойцы показали эффектные кадры по Покровскому направлению

"Кроме того, была поражена БМП, битком забита пехотой, еще один дрон залетел прямо в люк БМП-1... В общем, помилуйтесь", — иронически заметил журналист.

Напомним, россияне в Покровске пытаются избегать городских боев, однако "просачиваются" малыми пехотными группами.

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