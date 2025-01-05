Минус БМП с вражеской пехотой: наши бойцы показали эффектные кадры из Покровского направления (видео)

Бойцы Baltic Group 59 ОМБр продолжают уничтожать технику и позиции российских окупантов. В этот раз под удар попал автомобиль, который перевозил что-то слишком взрывоопасное.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали эффектные кадры по Покровскому направлению

"Кроме того, была поражена БМП, битком забита пехотой, еще один дрон залетел прямо в люк БМП-1... В общем, помилуйтесь", — иронически заметил журналист.

Напомним, россияне в Покровске пытаются избегать городских боев, однако "просачиваются" малыми пехотными группами.

Читайте также: