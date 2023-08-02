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Минус боевая машина: пограничники накрыли огнем позиции окупантов

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Минус боевая машина: пограничники накрыли огнем позиции окупантов

ВСУ отработали по позициям врага / Фото: Госпогранслужба Украины

По позициям врага активно отработал миномет.

На Купянском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили замаскированные позиции и технику противника. Так, бригада "Стальная граница" накрыла их минометным огнем.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Как результат – враг недосчитается как минимум одной боевой машины!", – отметили в ведомстве.

Напомним, 1 августа ВСУ уничтожили российский танк под Бахмутом. По вражеской технике отработала группа М2 Центра спецопераций СБУ. Надежным помощником стал FVP-дрон украинского производства от группы Эскадрон.

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Дата публикации
Просмотры
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