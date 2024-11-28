Минус бронетехника и пехота: 3-я штурмовая показала работу дронов по врагу на Харьковщине (видео)

От "птичек смерти" наших бойцов оккупантам не спрятаться ни в одной норе.
Воины Третьей штурмовой поразили вражескую бронетехнику и пехоту в Харьковской области. Задание выполнил Батальон беспилотных систем.
Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.
Под ударом – вражеский транспорт и живая сила
На странице бригады появилась подборка взрывных кадров точной работы дронов-камикадзе и потерь врага в Харьковской области.
"Обнаружили и поразили замаскированную бронетехнику: минус танки, пушка и бетер. Выкурили вражескую пехоту из домов, укрытий и из-под земли", — отметили бойцы.
Ранее бойцы 3-й штурмовой провели успешную операцию по зачистке от вражеских сил поселка Копанки на Харьковщине. Кроме того, нашим воинам удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.
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