Минус бронетехника и пехота: 3-я штурмовая показала работу дронов по врагу на Харьковщине (видео)

От "птичек смерти" наших бойцов оккупантам не спрятаться ни в одной норе.

Воины Третьей штурмовой поразили вражескую бронетехнику и пехоту в Харьковской области. Задание выполнил Батальон беспилотных систем.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала работу дронов-камикадзе с врагу на Харьковщине

Под ударом – вражеский транспорт и живая сила

На странице бригады появилась подборка взрывных кадров точной работы дронов-камикадзе и потерь врага в Харьковской области.

"Обнаружили и поразили замаскированную бронетехнику: минус танки, пушка и бетер. Выкурили вражескую пехоту из домов, укрытий и из-под земли", — отметили бойцы.

Ранее бойцы 3-й штурмовой провели успешную операцию по зачистке от вражеских сил поселка Копанки на Харьковщине. Кроме того, нашим воинам удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.

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