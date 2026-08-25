Минус деньги на карточке: из-за чего пенсионерам могут урезать или приостановить выплаты

Пенсия / © ТСН

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Украинские получатели пенсий могут столкнуться с приостановкой или сокращением ежемесячных выплат, если вовремя не уведомят государственные органы о важных изменениях в своей жизни.

О соответствующих рисках и требованиях законодательства рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Кому могут сократить пенсию уже в сентябре

Законодательство отводит пенсионерам ровно 10 дней для того, чтобы предоставить актуальные сведения в органы фонда. Это касается замены паспорта, смены фамилии, обновления контактных данных, а также изменения банковских реквизитов или адреса проживания. Также обязательно следует информировать о трудоустройстве, начале или завершении предпринимательской деятельности.

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Как обновить сведения и избежать заморозки пенсии

Несообщение о таких фактах приводит к созданию переплат, когда государство начисляет средства без учета новых обстоятельств. Если факт устаревших данных будет обнаружен во время проверки, чрезмерно выплаченные суммы придется вернуть добровольно, через автоматическое удержание части пенсии или через суд.

Подать заявление и подтверждающие документы граждане могут несколькими удобными способами. Это можно сделать лично в сервисном центре, отправить документы заказным письмом по почте, через работодателя или воспользоваться электронным кабинетом на портале услуг Пенсионного фонда.

Предупреждение от Пенсионного фонда

Будут ли усилены проверки пенсий

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что даже изменение идентификационного кода или места жительства влияет на правильность начислений и ведение пенсионного дела. Особенно критична информация о работе, поскольку статус работающего пенсионера изменяет порядок надбавок и индексаций.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Ранее мы писали о том, что в сентябре часть украинских пенсионеров начнет получать повышенные выплаты. благодаря возрастным надбавкам. Обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявление для назначения надбавки не нужно — его начисляют автоматически на основании данных, содержащихся в пенсионном деле.

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Их размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен

от 75 до 79 лет — до 456 гривен

от 80 лет — до 570 гривен

Но право на такую доплату имеют только пенсионеры, общий размер которых не превышает 10 340,35 гривны.

Напомним, пенсионерам не могут отказывать в выплате уже начисленной пенсионной задолженности только потому, что на это не хватает бюджетных средств. Такой важный вывод сделал Верховный Суд по делу о пенсионном долге перед внутренне перемещенным лицом. Суд признал незаконными отдельные нормы правительственного порядка, согласно которым выплата уже начисленных денег зависела от наличия финансирования. Решение, прежде всего, важно для ВПЛ, которым Пенсионный фонд начислил пенсию за прошлые периоды, но полностью ее не выплатил.

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