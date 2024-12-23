Минус десять: бойцы НГУ показали эффектное уничтожение оккупантов, а также вражеской техники (видео)

Единственный возможный финал для оккупантов на украинской земле – это черный мешок.

Бойцы НГУ ликвидировали 10 российских оккупантов. На кадрах зафиксировано уничтожение вражеских орудий и гаубиц, а также логова минометчиков. "Хартия" продолжает выполнять задачи на Харьковском направлении.

Об этом пишет "ХАРТИЯ".

Украинские бойцы показали эффектное уничтожение техники и солдат армии РФ

"-10, но не температура. Минус более десяти оккупантов, минус десять врагов на нашей земле", – акцентировали бойцы.

Напомним, сегодня потери российских войск за сутки составляют 1990 убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили много вражеского вооружения и военной техники.

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