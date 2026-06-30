ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
644
Время на прочтение
2 мин

Минус два ключевых моста для армии РФ: ВСУ атаковали переправы у Азовского моря и в Крыму

Эти переправы оккупационные войска используют для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Железнодорожный мост

Железнодорожный мост / © Unsplash

Украинские силы нанесли удар по автомобильному мосту в районе Азовского моря Запорожской области, а также по железнодорожному мосту в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По их информации, эти переправы используются для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Результаты поражения уточняются.

Куда еще прилетело от ВСУ

Кроме того, Украина поразила:

  • пункты управления БпЛА противника в районах Веселой Лопаны Белгородской области (РФ), Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скалок Запорожской области.

  • командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

Последствия атаки по нефтезаводу «Славянский»

Также украинское командование уточнило последствия атаки на НПЗ «Славянский». По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня по заводу «Славянский» в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае, подтверждено:

  • уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. м³,

  • повреждения еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. м³,

  • а также установка переработки нефти.

Топливный кризис в РФ — последние новости

В России и оккупированных ею украинских территориях обостряется топливный кризис. Кремль принялся спасать критическую ситуацию. Правительство страны-агрессоры запретило экспорт топлива и рассматривает возможность импорта бензина. Таким образом, Москва фактически признала, что собственного производства может оказаться недостаточно для покрытия спроса.

По данным украинских военных, топливный кризис повлиял на оккупационную армию. Кафиры начали испытывать острый дефицит топлива пана передовой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie