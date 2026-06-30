Минус два ключевых моста для армии РФ: ВСУ атаковали переправы у Азовского моря и в Крыму

Железнодорожный мост / © Unsplash

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Украинские силы нанесли удар по автомобильному мосту в районе Азовского моря Запорожской области, а также по железнодорожному мосту в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По их информации, эти переправы используются для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Результаты поражения уточняются.

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Куда еще прилетело от ВСУ

Кроме того, Украина поразила:

пункты управления БпЛА противника в районах Веселой Лопаны Белгородской области (РФ), Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скалок Запорожской области.

командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

Последствия атаки по нефтезаводу «Славянский»

Также украинское командование уточнило последствия атаки на НПЗ «Славянский». По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня по заводу «Славянский» в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае, подтверждено:

уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. м³,

повреждения еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. м³,

а также установка переработки нефти.

Топливный кризис в РФ — последние новости

В России и оккупированных ею украинских территориях обостряется топливный кризис. Кремль принялся спасать критическую ситуацию. Правительство страны-агрессоры запретило экспорт топлива и рассматривает возможность импорта бензина. Таким образом, Москва фактически признала, что собственного производства может оказаться недостаточно для покрытия спроса.

По данным украинских военных, топливный кризис повлиял на оккупационную армию. Кафиры начали испытывать острый дефицит топлива пана передовой.

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