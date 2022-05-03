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Минус два танка и БМП: сичеславские боги войны показали, как уничтожают технику оккупантов на востоке Украины (видео)

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Минус два танка и БМП: сичеславские боги войны показали, как уничтожают технику оккупантов на востоке Украины (видео)

The Associated Press

Военные одной из бригад ВСУ точными выстрелами из артиллерии уничтожили вражескую технику.

Благодаря работе десантников 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады, у российских оккупантов стало на два танка и одну БМП меньше, как бы они ни пытались ее скрыть.

Видео работы украинских защитников опубликовали в Генштабе ВСУ.

"Враг из россии не скроется от Сичеславских "богов войны". Два танка и одну боевую машину пехоты точно и быстро уничтожили артиллеристы ДШУ ВСУ на востоке Украины", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские артиллеристы несколькими выстрелами попадают в "припаркованную" рядом с лесополосой вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты понесут в Украине огромные потери, так что чтобы не шокировать население трупы вывозят ночью. Тела погибших россиян везут из Украины небольшими партиями и только в ночное время.

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