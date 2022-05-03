Минус два танка и БМП: сичеславские боги войны показали, как уничтожают технику оккупантов на востоке Украины (видео)

Военные одной из бригад ВСУ точными выстрелами из артиллерии уничтожили вражескую технику.
Благодаря работе десантников 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады, у российских оккупантов стало на два танка и одну БМП меньше, как бы они ни пытались ее скрыть.
Видео работы украинских защитников опубликовали в Генштабе ВСУ.
"Враг из россии не скроется от Сичеславских "богов войны". Два танка и одну боевую машину пехоты точно и быстро уничтожили артиллеристы ДШУ ВСУ на востоке Украины", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как украинские артиллеристы несколькими выстрелами попадают в "припаркованную" рядом с лесополосой вражескую технику.
Напомним, что российские оккупанты понесут в Украине огромные потери, так что чтобы не шокировать население трупы вывозят ночью. Тела погибших россиян везут из Украины небольшими партиями и только в ночное время.
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