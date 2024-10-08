Минус две "Ноны": Третья штурмовая отработала по врагу на Харьковщине (видео)

Врагу снова не поздоровилось.
Украинские бойцы показали поединок FPV против российских САУ "Нона". Да, сразу две артустановки, тентованную баги и "буханку" окупантов поразили дронщики Третьей штурмовой.
Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.
Также выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника.
"Небесное наказание в действии – раздают бойцы "Punk group", – написали бойцы.
Ранее украинские бойцы показали кадры мощной детонации российской БМД после попадания дрона с фугасным зарядом. Они зафиксированы в Покровском направлении.
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