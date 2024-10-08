Минус две "Ноны": Третья штурмовая отработала по врагу на Харьковщине (видео)

Врагу снова не поздоровилось.

Украинские бойцы показали поединок FPV против российских САУ "Нона". Да, сразу две артустановки, тентованную баги и "буханку" окупантов поразили дронщики Третьей штурмовой.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая отработала по врагу на Харьковщине

Также выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника.

"Небесное наказание в действии – раздают бойцы "Punk group", – написали бойцы.

Ранее украинские бойцы показали кадры мощной детонации российской БМД после попадания дрона с фугасным зарядом. Они зафиксированы в Покровском направлении.

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