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Минус две: украинские военные уничтожили уникальные РЛС врага на Запорожье (видео)

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Минус две: украинские военные уничтожили уникальные РЛС врага на Запорожье (видео)

Поражение враждебных РЛС

Наши бойцы продолжают уничтожать вражескую технику.

Так, на Запорожском направлении аэроразведчики СБУ обнаружили редкую РЛС 39Н6 Каста-2Е2 и РЛС П-18 "Терек" вместе с машинами обеспечения. Вражеская техника обезврежена совместно с ОУВ "Таврия".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Аэроразведчики СБУ уничтожили уникальные РЛС врага

Аэроразведчики СБУ уничтожили уникальные РЛС врага

"Расположение вражеской техники в глубоком тылу для РСЗО M142 HIMARS не помеха - машины уничтожены или поражены ракетами GMLRS с кассетной БЖД", — написал он.

Ранее ВСУ ликвидировали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожье. Это так называемая "гордость" российского ВПК и редкая цель на фронте.

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