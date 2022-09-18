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"Минус единица альтернативного флота": ВСУ в Херсонской области "забавовнили" баржу с оккупантами и техникой

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"Минус единица альтернативного флота": ВСУ в Херсонской области "забавовнили" баржу с оккупантами и техникой

Фото: Associated Press

В Херсонской области ВСУ помешали оккупантам починить разрушенный мост и переправить технику и вооружение.

Силы обороны точечно нанесли удары по этим объектам.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

Силы обороны обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. Поэтому российские оккупанты находятся на контроле ВСУ и любые их действия по ремонту переправ и опрокидыванию техники сразу "блокируются".

"В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленный "сосуд" отправлен по курсу рубличного вместе с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.

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