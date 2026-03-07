ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Минус еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери армии РФ

Потери личного состава РФ достигли 1272360 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 170 единиц автотранспорта и 3 танка.

Руслана Сивак
Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24.02.2022) по состоянию на 7 марта 2026 года ориентировочно составляют 1 272 360 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери в технике и вооружении

Кроме значительных потерь в живой силе противник продолжает терять военную технику. Наибольший прирост в сутки зафиксирован в сегменте беспилотных летательных аппаратов и автомобильной техники.

Детализованные данные по технике по состоянию на 07.03.2026:

  • Танки: 11 737 (+3 в сутки);

  • Боевые бронированные машины: 24151 (+3);

  • Артиллерийские системы: 38 004 (+44);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 161 858 (+1868);

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 81 812 (+170);

  • Средства ПВО: 1322 (+2);

  • РСЗО: 1 670 (+1).

Показатели потерь авиации (435 самолетов, 349 вертолетов), крылатых ракет (4384), кораблей/катеров (30), подлодок (2) и специальной техники (4080) за последние сутки остались без изменений.

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, россияне потеряли еще один вертолет. Всего у врага — минус 349 вертолетов.

Россия потеряла морской вертолет. Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 был уничтожен над акваторией Черного моря.

