Минус еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Потери личного состава РФ достигли 1272360 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 170 единиц автотранспорта и 3 танка.
Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24.02.2022) по состоянию на 7 марта 2026 года ориентировочно составляют 1 272 360 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Потери в технике и вооружении
Кроме значительных потерь в живой силе противник продолжает терять военную технику. Наибольший прирост в сутки зафиксирован в сегменте беспилотных летательных аппаратов и автомобильной техники.
Детализованные данные по технике по состоянию на 07.03.2026:
Танки: 11 737 (+3 в сутки);
Боевые бронированные машины: 24151 (+3);
Артиллерийские системы: 38 004 (+44);
БПЛА оперативно-тактического уровня: 161 858 (+1868);
Автомобильная техника и автоцистерны: 81 812 (+170);
Средства ПВО: 1322 (+2);
РСЗО: 1 670 (+1).
Показатели потерь авиации (435 самолетов, 349 вертолетов), крылатых ракет (4384), кораблей/катеров (30), подлодок (2) и специальной техники (4080) за последние сутки остались без изменений.
Напомним, россияне потеряли еще один вертолет. Всего у врага — минус 349 вертолетов.
Россия потеряла морской вертолет. Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 был уничтожен над акваторией Черного моря.