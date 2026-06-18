Минус еще один мост оккупантов: ВСУ ударили по ключевой логистической артерии в Донецкой области

Трасса Мариуполь — Донецк / © скриншот с видео

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Силы обороны Украины нанесли успешный удар по очередному важному объекту врага, повредив стратегический мост на трассе Мариуполь — Донецк.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

По словам Андрющенко, под ударом оказалась переправа вблизи поселка Кременивка в Волновахском районе. В результате атаки городов получил серьезные повреждения, из-за чего оккупантам пришлось экстренно запускать там реверсивное движение.

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Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что этот объект является одним из ключевых элементов логистической цепи захватчиков на отрезке Мариуполь-Волноваха-Донецк.

«Его потенциальная ликвидация или значительное усложнение движения приближает российский коллапс поставок всего в Приазовье — как Донецкой, так и Запорожской области», — подчеркнул он.

Поражён и поврежден мост вблизи села Кременовка / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее Петр Андрющенко сообщил, что украинские силы в ночь на 15 июня ударили по мосту через Грузский Еланчик в Новоазовске. Во время атаки на переправе находились грузовики. По словам Андрющенко, мост был отремонтирован оккупантами в 2024 году для увеличения грузопотока. Он считает, что если удастся, в частности, этот мост «вывести из уравнения логистики», то в блокаде будет не только Крым, но и Мариуполь.

Напомним, в последнее время украинские военные системно исключают из уравнения мосты и транспортные развязки на временно оккупированных территориях, чтобы полностью отрезать передовые подразделения армии РФ от обеспечения. В частности, во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали важный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное, после чего вспыхнул пожар, а местные жители сообщили о 20 взрывах.

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