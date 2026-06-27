Минус еще один мост в Крым: после ударов ССО "устала" переправа возле Раздольного

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по транспортной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. В результате атак был разрушен автомобильный и железнодорожный мосты вблизи села Раздольное, что привело к полной остановке ключевой железнодорожной ветви, которой Россия обеспечивала свои войска на полуострове.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Удар по автомобильному мосту вблизи Раздольного был нанесен в ночь на 18 июня. В результате поражения пролет моста обрушился непосредственно на железнодорожное полотно.

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Одновременно украинские силы атаковали и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, что явилось началом масштабного поражения важной транспортной инфраструктуры оккупантов.

Последствия удара / © Крымский ветер

22 июня беспилотники Сил специальных операций нанесли новые удары по конструкции железнодорожного моста. Это повлекло за собой критические разрушения и полностью остановило движение поездов на этом участке.

После того как украинское движение сопротивления зафиксировало прибытие специальной ремонтной техники, в ночь на 23 июня беспилотники повторно атаковали объект.

Дроны поразили как ремонтную технику окупантов, так и повторно попали в остатки разрушенного моста.

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В результате российские войска упустили возможность оперативно восстановить важную транспортную артерию.

© Крымский ветер

В результате разрушения автомобильного моста и повреждения железнодорожного перехода прекратила работу единственная железнодорожная ветка, соединявшая Краснодарский край с центральными и западными районами оккупированного Крыма, включая Симферополь и Севастополь.

Именно этот участок имел стратегическое значение для обеспечения военной логистики российской группировки на полуострове.

Кроме того, было прервано железнодорожное сообщение с оккупированными районами Херсонской и Запорожской областей. Теперь доставлять грузы по железной дороге российские войска могут только через Ростовскую область и Волноваху.

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После потери стратегического участка российская оккупационная администрация сообщила о временном изменении движения железнодорожного транспорта.

«Временно все прибывающие в Крым поезда и выезжающие с полуострова завершают маршрут на станции Керчь-Южная — Новый парк», — заявили представители оккупационной администрации.

Удары по оккупантам — последние новости

Напомним, удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму и переправе через Керченский пролив существенно обострили проблемы со снабжением на полуострове. По данным британской разведки, в ночь на 20 июня украинские силы поразили ПВО, топливные склады и три автомобильных парома. Это привело к дефициту горючего и задержкам на переправах. Британское Минобороны не исключает, что следующей целью может стать Крымский мост.

Также, украинские войска уничтожали мост в Геническе на левом берегу Херсонской области, который российские кафиры активно использовали для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов, движение автомобильного транспорта полностью остановлено. Мост имел критическое значение для опрокидывания войск и техники из Крыма.

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