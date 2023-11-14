Минус еще один: украинские военные сбили вражеский самолет Су-25

Враг продолжает нести серьезные потери, в частности в технике.

Во вторник, 14 ноября, украинские бойцы ликвидировали очередной вражеский самолет. Обезврежен российский Су-25.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун, пишет "Украинская правда".

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Штурмовику армии РФ удалось отработать на Авдеевском направлении. Пока не сообщается, каким именно оружием была поражена воздушная цель противника.

Как известно, 10 октября 2023 г. российские войска активизировали штурмовые действия на Авдеевском направлении. За это время, отмечает Штупун, удалось ликвидировать уже 8 вражеских самолетов этого типа.

Ранее о том, что ВСУ приземлили очередной российский Су-25, сообщали в Генштабе.

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