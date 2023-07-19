Минус еще один: ВСУ уничтожили российский танк Т-90 (видео)

Так, 19 июля враг понес потери на Бахмутском направлении. Обнародовано видео, на котором группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБр и начальником РЭБ и КБ 28-й ОМБр уничтожает вражеское оружие.

Об этом сообщает телеграм-канал СтратКом.

Украинские воины уничтожили очередной российский танк Т-90

Отметим, 19 июля украинские бойцы помешали оккупантам совершить штурм наших позиций на одном из участков фронта. Поставленную задачу реализовали воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона.

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