Минус КАБы: как истребители Gripen способны изменить ситуацию в небе над Украиной

Gripen / © defence-ua.com

Эксперт объяснил, какую ключевую ценность для Украины имеют истребители Gripen. В частности, они могут помочь значительно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины, а значит снизить угрозу ударов КАБами.

Об этом рассказал авиаэксперт Константин Криволап 24 канала.

Какие возможности имеют Gripen?

По словам авиационного эксперта, главным преимуществом истребителей Gripen является их оснащение ракетами класса «воздух-воздух» Meteor французского производства. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии до 250-300 км.

Благодаря этому самолеты могут эффективно противодействовать российским Су-34, применяющим управляемые авиабомбы, а также Су-35. Даже ограниченное количество Gripen с ракетами Meteor могло бы существенно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины и снизить угрозу ударов КАБ.

«Тема запуска ими управляемых авиабомб была бы снята», — подчеркнул Криволап.

Он также отметил, что подобные ракеты могут использоваться и истребителями типа Mirage. В частности, у Катара есть эскадрилья таких самолетов и планируется их списание. Украина уже вела переговоры по их получению, однако пока положительного решения по этому вопросу нет.

Эксперт напомнил, что ранее уже появлялась информация о начале обучения украинских пилотов на Gripen, однако этот процесс был приостановлен с участием США. Тогда Украина сосредоточилась на освоении истребителей F-16. В то же время их характеристики оказались более скромными, чем ожидалось.

«Мы думали, что у нас будет Block 50/52, а там была хорошая версия MLU 15 или 20, не больше. Это существенно ограничивает возможность использования F-16. Тогда Украине сказали, что она получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и компенсирует таким образом нехватку радаров F-16. Это позволило нам сбить ракетой AIM-120 AMRAAM российский Су-135», - напомнил Криволап.

Как известно, Украина ожидает, что уже в ближайшее время наши пилоты смогут приступить к подготовке на шведских истребителях Gripen. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове. Авиация нужна для усиления защиты приграничных регионов Украины, которые регулярно подвергаются атакам управляемыми авиабомбами со стороны России.

Ранее речь шла о том, что Украина планирует сформировать один из самых мощных авиационных флотов в Европе, рассчитывая получить в общей сложности 250 современных истребителей — 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Более того, речь идет не о выборе между ними, а об одновременном усилении обоими типами самолетов. Зеленский подчеркнул, что такое количество боевых машин является редкостью даже в мировом масштабе, ведь около десяти стран имеют это количество, а в Европе, без учета Турции, таких государств нет.