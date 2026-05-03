Украинские силы провели совместную операцию и поразили объекты РФ в порту Приморск. В результате атаки уничтожен по меньшей мере один носитель крылатых ракет «Калибр» и другие цели.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам генерал-майора Евгения Хмары, поражен ракетный корабль типа «Каракурт», сторожевой катер и танкер, принадлежащий так называемому теневого нефтяного флота РФ. Кроме того, значительные повреждения получила инфраструктура нефтеналивного порта.

«Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны», — подчеркнул президент.

Он добавил, что согласовал справедливые ответы на террор украинских мирных городов армией РФ.

«Россия может закончить свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций», — заключил украинский лидер.

Как уточнили в Силах Специальных Операций ВС Украины, корабль оснащен пусковой установкой с восемью ракетами «Калибр» дальностью до 2000 км, а также морским зенитным комплексом «Панцирь-М». Его использовали для прикрытия портовой инфраструктуры от атак украинских беспилотников.

Также поврежден нефтетерминал «Приморск», который является ключевым для экспорта российской нефти через Балтийское море.

В военном командовании отмечают, что подобные удары ослабляют логистические и экономические возможности РФ, а также усложняют обхождение международных санкций.

Операцию провели подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии со Службой безопасности Украины, ГУР, Силами беспилотных систем и пограничниками. Цели расположены примерно в тысяче километров от северной границы Украины.

Ранее наши бойцы поразили два российских танкера у входа в порт Новороссийск. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что суда принадлежали к так называемому «теневому флоту» РФ. По его словам, эти танкеры активно использовались для транспортировки нефти, однако после удара уже не смогут выполнять подобные функции.

