Наши бойцы показали эффектное отражение механизированного штурма противника из восьми единиц бронетехники. Кадры зафиксированы на Купянском направлении в районе Кругляковки.

Об этом пишет Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Это работа батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, нацгвардейцев бригады "Буревой" и десантников 77-й ОАЭМБр.

Бойцам удалось остановить 8 единиц техники, еще 7 вывести из строя. В частности, ликвидированы:

один танк

три БМП

три МТ-ЛБ

Ранее стало известно, что по состоянию на утро 10 декабря 2024 г. ВСУ уничтожили 755 940 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 военных.

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