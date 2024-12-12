Воины показали подборку яркой детонации вражеской техники.
Наши бойцы показали эффектное отражение механизированного штурма противника из восьми единиц бронетехники. Кадры зафиксированы на Купянском направлении в районе Кругляковки.
Об этом пишет Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Это работа батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, нацгвардейцев бригады "Буревой" и десантников 77-й ОАЭМБр.
Бойцам удалось остановить 8 единиц техники, еще 7 вывести из строя. В частности, ликвидированы:
- один танк
- три БМП
- три МТ-ЛБ
Ранее стало известно, что по состоянию на утро 10 декабря 2024 г. ВСУ уничтожили 755 940 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 военных.
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