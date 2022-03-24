Минус один: в оккупированном Бердянске защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов (фото, видео)

Минус один: в оккупированном Бердянске защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов (фото, видео)

Подбит десантный корабль РФ "Орск".

В Бердянске Запорожской области защитники Украины "отминусовали" у кафиров один десантный корабль.

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Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Предполагалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал российский корабль.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", — сообщают в пресс-службе военно-морских сил.

Напомним, что авиация врага за последние сутки совершила более 250 самолетовылетов (что на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

"Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном ущербе уточняется", — говорится в сообщении Генштаба.