Минус один: Воздушные силы Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик

Российский истребитель / © Министерство обороны Великобритании

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Российская военная авиация понесла потери. Воздушные силы Украины сбили истребитель противника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в среду, 8 июля.

«Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!», — говорится в сообщении.

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Какой тип самолета был сбит и какие последствия — пока в командовании ПС не рассказали.

Однако по данным мониторинговых каналов, российская авиация могла потерять истребитель-бомбардировщик Су-34, который россияне используют для сброса КАБ по позициям Сил обороны и прифронтовых украинских городах.

Потери российской армии в войне — последние новости

По данным Генерального штаба, потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1413510. За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 1260 оккупантов.

Из-за провалов армии среди сторонников войны в РФ растет раздражение. Так называемые «Z-блогеры» потребовали от власти кадровых чисток. А блогер и националист Егор Холмогоров заявил, что РФ вынуждена воевать против собственной некомпетентности.

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