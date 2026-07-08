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Минус один: Воздушные силы Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик
В Воздушных силах не раскрыли, о каком типе самолета идет речь, однако, по данным мониторинговых каналов, российская авиация могла потерять истребитель-бомбардировщик Су-34.
Российская военная авиация понесла потери. Воздушные силы Украины сбили истребитель противника.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в среду, 8 июля.
«Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!», — говорится в сообщении.
Какой тип самолета был сбит и какие последствия — пока в командовании ПС не рассказали.
Однако по данным мониторинговых каналов, российская авиация могла потерять истребитель-бомбардировщик Су-34, который россияне используют для сброса КАБ по позициям Сил обороны и прифронтовых украинских городах.
Потери российской армии в войне — последние новости
По данным Генерального штаба, потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1413510. За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 1260 оккупантов.
Из-за провалов армии среди сторонников войны в РФ растет раздражение. Так называемые «Z-блогеры» потребовали от власти кадровых чисток. А блогер и националист Егор Холмогоров заявил, что РФ вынуждена воевать против собственной некомпетентности.