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Минус офицеры и командиры: в ВСУ показали очередной удар по оккупантам

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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788
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Минус офицеры и командиры: в ВСУ показали очередной удар по оккупантам

Удар по оккупантам/Фото Максима Жорина

Украинские военные продолжают давать достойный отпор российским захватчикам, пришедшим на нашу землю.

Так, во время боев за Андреевку ВСУ удалось уничтожить немало оккупантов. В частности, "минуснули" не только обычных солдат, но и офицеров и командиров.

Видео обнародовал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

В ВСУ показали очередной удар по оккупантам

В ВСУ показали очередной удар по оккупантам

"Один из таких эпизодов: российский офицер пытается сбежать с позиций, но у FPV-дрона противотанкового батальона Третьей штурмовой на него свои планы", – иронически подчеркнул воин.

Напомним, в Украине ликвидировали командира российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-я дивизия ВДВ) Василия Попова. Это уже второй командир этого полка.

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Дата публикации
Просмотры
788
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